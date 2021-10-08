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СРОЧНО! В Челябинской области введена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан

Сегодня, 17:18 Категория: Общество
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Сегодня, 8 октября, главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семёнов подписал постановление «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным категориям граждан в Челябинской области по эпидемическим показаниям».

 

В документе говорится, что, уже начиная с понедельника, 11 октября, во всех муниципалитетах региона оперативно начнут разрабатываться планы по вакцинации отдельных категорий граждан.

 

Под обязательную вакцинацию подпадают те, кто по долгу своей службы или работы вынужден контактировать с большим количеством людей. В постановлении прописаны категории таких граждан – работники сферы торговли и общественного питания, бытового обслуживания и общественного транспорта, органов социальной защиты и соцобслуживания населения, работники сферы ЖКХ, гостиничного сервиса, потовой связи, МФЦ, финансовых организаций. Обязательной вакцинации также подлежат педагоги, работники учреждений физкультуры, культуры, фитнес-центров, музеев, библиотек, детских игровых комнат, а также госслужащие.

 

По решению главного санитарного врача Челябинской области, во всех муниципалитетах в срок до 11 ноября этого года вышеуказанные категории граждан должны получить первый компонент вакцины от коронавируса, до 11 декабря – второй компонент.

 

Постановление не распространяется на тех, у кого имеется медицинский отвод от прививки.

 

– В сложившейся напряжённой ситуации с коронавирусом, которая пока только ухудшается с каждым днем, я считаю решение главного санитарного врача единственно верным, – комментирует главный врач Кыштымской городской больницы имени А. П. Силаева Игорь Усков. – Более того, считаю, что такую вынужденную меру нужно было вводить ещё раньше.

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Теги: Челябинская область обязательная вакцинация Кыштым

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