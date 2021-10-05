Школьница из Кыштыма познакомилась с создателями Смешариков в Санкт-Петербурге

Вчера, 12:21 Категория: Общество

329

0

Фото ПАО "МТС" в Челябинской области.

Второклассница кыштымской десятой школы Лада Долгова посетила студию компьютерной анимации «Петербург» и познакомилась с создателями легендарного проекта «Смешарики». Поездка Лады и её родителей в культурную столицу стала подарком за победу в федеральном онлайн-конкурсе рисунков творческого благотворительного проекта МТС «Поколение М».

Как уже сообщалось на сайте «КР», юная художница выиграла главный приз конкурса рисунков в рамках всероссийского творческого благотворительного проекта «Поколение М». Подарком за победу стала поездка в Санкт-Петербург.

В студии компьютерной анимации «Петербург», известную сериалами «Смешарики», «Малышарики» и «Тима и Тома», Лада узнала, как создаётся любимый детворой мультфильм, познакомилась с командой популярного анимационного проекта и даже попробовала себя в качестве мультипликатора и актрисы закадрового дубляжа. Экскурсия завершилась вручением подарков от МТС и проекта «Поколение М».

Конкурс «Рисуй со Смешариками» для юных талантов со всех уголков России проходил на платформе творческого благотворительного проекта МТС «Поколение М». Участникам требовалось создать и загрузить на сайт собственный рисунок в свободном стиле и технике.

– Спасибо большое за путешествие! Студия, где оживают Смешарики, меня вдохновила на новые рисунки и создание своего мультфильма. Я очень счастлива! – отметила победительница конкурса Лада Долгова.

– Спасибо за организацию нашей поездки, благодаря вам мы оказались в таком чудесном месте. В памяти у нас эта поездка останется на всю жизнь, – рассказала Наталья Долгова, мама Лады, победительницы конкурса «Рисуй со Смешариками», который проходил в рамках проекта «Поколение М».