Юная актриса из Кыштыма покорила Северную столицу

Автор: КР от Вчера, 12:08 Категория: Культура

Екатерина Морозова (слева), Нина Усатова, Елена Журавлёва

Десятиклассница первой школы Екатерина Морозова стала победителем международного конкурса «Играем классику», который прошёл в Санкт-Петербурге.

В культурную столицу она ездила вместе с педагогом Дома детского творчества Еленой Журавлёвой. Под её руководством Катя занимается в коллективе художественного слова «Окно».

– Для работы мы выбрали юмористическое стихотворение Саши Чёрного «Городская сказка», – сказала сайту «КР» Елена Васильевна. – Участников оценивали заслуженный артист России, лауреат премии «Ника» Леонид Мозговой, актёр Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова Михаил Морозов, режиссёр крупнейших федеральных и международных культурных мероприятий Владимир Весёлкин. Гала-концерт посетила народная артистка России Нина Усатова. Она посоветовала юным актёрам не бредить славой, а прежде всего – работать, и тогда всё само придёт.

Екатерина Морозова не раз становилась лауреатом конкурсов, значимых в театральной среде. Кроме того, она уже имеет опыт работы в кино. Юная актриса сыграла роль в фильме «Картинки, нарисованные в часы заката и рассвета».

Её коллегами по съёмочной площадке стали известные актёры Дмитрий Певцов, Виктория Исакова, Оксана Акиньшина, Анна Уколова, Инга Оболдина, Иван Краско, Глафира Тарханова.