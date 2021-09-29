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В Кыштыме объявлен дополнительный набор переписчиков: сколько можно заработать и сколько адресов нужно будет пройти?

Вчера, 12:33 Категория: Общество
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В Кыштыме, как и по всей стране, полным ходом идёт подготовка к Всероссийской переписи населения, которая стартует уже 18 октября и продлится целый месяц.

 

Как сказала сайту «КР» уполномоченный по переписи в Кыштымском округе Ольга Леонидова, жителей нашего города и посёлков будут интервьюировать 66 переписчиков. Каждому из них предстоит заполнить порядка 600 анкет.

 

На сегодняшний день штат переписчиков почти укомплектован, ведётся дополнительный набор переписчиков. Им может стать только совершеннолетний гражданин. С 15 по 18 октября переписчики пройдут специальное обучение, каждому будут выданы рабочие планшеты. За месяц работы переписчики получат около 18 тысяч рублей.

 

Дополнительную информацию можно получить по телефону Ольги Владимировны Леонидовой – 8-950-742-06-94.

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Теги: Кыштым перепись населения переписчики

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