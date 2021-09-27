Определены первоочередные задачи подготовки к Всероссийской переписи населения

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На очередном заседании областной комиссии по проведению Всероссийской переписи населения, прошедшем под председательством заместителя губернатора Челябинской области Егора Ковальчука, были подведены общие итоги подготовительной работы в регионе, обозначены первоочередные задачи, которые необходимо решить перед началом статистического исследования.

Руководитель Челябинскстата Ольга Лосева сообщила, что в настоящее время обеспечен необходимый уровень готовности, который в целом соответствует требованиям Росстата. Органами местного самоуправления завершены работы по наведению порядка в адресном хозяйстве, обеспечено освещение территорий населенных пунктов. В муниципалитетах подобраны помещения для размещения переписных, стационарных участков.

Большое внимание уделяется подготовке кадров. Челябинскстат провел семинары для уполномоченных по вопросам переписи. В ближайшие дни пройдет обучение контролеров полевого уровня. По завершении учёбы, с 2 по 14 октября, контролеры проведут предпереписную проверку реестра адресов. Они пройдут по своим участкам и внесут уточнения в списки адресов строений, помещений и в схематический план местности. В день старта переписи пройдет трехдневный курс обучения переписчиков (с 15 по 17 октября). К обходу домов переписчики приступят с 18 октября.

Челябинскстатом подготовлены планшетные компьютеры для переписчиков. Всё материально-техническое обеспечение доставлено в муниципальные образования. Завершается набор штата переписного персонала.

В течение всего периода проведения переписи на территории области будут работать переписные стационарные пункты, куда желающие смогут прийти и переписаться. В том числе переписные пункты откроются в помещениях многофункциональных центров. Во всех помещениях МФЦ на территории области будут созданы места для работы волонтёров. Формирование «Волонтерского корпуса переписи населения» в нашем регионе близится к завершению.

Заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук обратил внимание на важное значение итогов переписи населения для планирования развития Челябинской области и призвал руководителей ведомств и муниципальных образований за оставшееся время еще раз проверить готовность по своим направлениям деятельности, а также своевременно принять меры в случае возникновения сложностей в подготовительном процессе.

Всероссийская перепись населения пройдет с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг (Gosuslugi.ru) с 15 октября по 8 ноября. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением.