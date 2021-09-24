Кыштымские полицейские приняли участие в экологической акции «Зелёная Россия», а также провели субботник на могиле боевого товарища

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Полицейские Кыштыма совместно с общественностью присоединились к всероссийской акции «Зелёная Россия», которая призвана объединить граждан общей идеей сбережения природы, способствовать экологическому и патриотическому воспитанию подрастающего поколения.



Сотрудники отдела МВД в Кыштыме вместе с представителями общественного совета и ветеранов высадили саженцы деревьев. Приняв участие в озеленении города, стражи порядка личным примером показали бережное отношение к природе и внесли вклад в защиту окружающей среды.



Кроме того, сотрудники полиции провели субботник у могилы погибшего при исполнении служебных обязанностей, оперуполномоченного уголовного розыска кыштымской милиции младшего лейтенанта милиции Владимира Дёмина.