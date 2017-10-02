В Кыштыме полицейские почтили память своего коллеги Владимира Дёмина, убитого бандитами

Автор: КР от Вчера, 11:51 Категория: Даты

По традиции, в Кыштыме в День работников уголовного розыска сотрудники этого подразделения приходят на могилу нашего земляка Владимира Дёмина. В августе 1961 года он был принят милиционером на службу в органы внутренних дел, а уже через месяц его назначили на должность оперуполномоченного.

В феврале 1962 года Дёмин сопровождал в отдел милиции пьяного жителя Кыштыма. По дороге между задержанным и ещё несколькими кыштымцами завязалась ссора, переросшая в драку. Во время потасовки один из её участников достал нож. Младший лейтенант милиции сделал два предупредительных выстрела. Преступники напали на него и, завладев оружием, тремя выстрелами из табельного пистолета убили Дёмина.

Приказом № 42 от 25 января 1963 года зачислен навечно в списки личного состава отдела милиции Кыштыма. В нашем городе его именем названа одна из улиц.

Вчера, в День работников уголовного розыска, временно исполняющий обязанности начальника межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» подполковник полиции Дмитрий Костин, сотрудники уголовного розыска, начальник по работе с личным составом подполковник внутренней службы Наталия Сергеева, председатель совета ветеранов полиции Любовь Беспалова и кадеты из средней второй школы почтили память Владимира Дёмина и возложили живые цветы на его могилу.