В Кыштыме сотрудники полиции провели экскурсию для юнармейцев

Сегодня, 14:29 Категория: Общество

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Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, члены общественного совета и совет ветеранов полиции провели для учеников школы № 11, которые являются участниками Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» познавательную экскурсию «Знакомство с профессией».

Экскурсия началась с дежурной части. Инспектор по делам несовершеннолетних майор полиции Анастасия Стукова рассказала ребятам о режиме работы, телефонных линиях, о процедуре подачи заявления в полицию…

Юнармейцы побывали и в отделах следствия и дознания, а также посетили отдел по экспертно-криминалистическому обеспечению. Используя специальный порошок, кисть и дактилоскопическую плёнку, школьники провели действия по обнаружению и фиксации следов.

Затем юных гостей ждала лекция об отделе внутренних дел города Кыштыма, которую провела председатель совета ветеранов МВД подполковник милиции в отставке Любовь Беспалова. Она рассказала об истории кыштымской милиции, её руководителях, ветеранах, сотрудниках, исполняющих свой служебный долг, специфике различных служб и подразделений. О подвиге старшего лейтенанта милиции Владимира Дёмина, погибшего при исполнении служебных обязанностей в 1962 году и в честь которого названа одна из улиц города.

Завершающим этапом экскурсии стала встреча и демонстрация снаряжения. Сотрудники полиции показали современное вооружение, которыми они экипируются и защищают жизнь граждан, а также разрешили детям примерить каску, бронежилет, подержать в руках дубинку и учебное оружие.