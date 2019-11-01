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В Кыштыме полицейские высаживают лес

Автор: КР от Вчера, 14:10 Категория: Экология

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Фото предоставлено пресс-службой кыштымской полиции.

 

Кыштымские полицейские присоединились к экологической акции «Лес – наша жизнь». Она проводится в нашем регионе по инициативе начальника Главного управления МВД России по Челябинской области генерал-лейтенанта полиции Андрея Сергеева.

 

Накануне профессионального праздника, Дня полиции, который отмечался 10 ноября, сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции, члены общественного совета при кыштымской полиции совместно с работниками Егозинского участкового лесничества высадили около двухсот молодых хвойных деревьев.

 

По словам председателя общественного совета Александра Баланцова, в честь погибших в годы Великой Отечественной войны полицейские совместно с представителями общественных советов присоединились к всероссийскому эколого-патриотическому проекту «Лес Победы» и продолжают вместе высаживать хвойные деревья.

 


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