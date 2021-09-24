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В Кыштыме волонтёры из центра помощи детям «Горизонт» помогают ветеранам

Сегодня, 09:35 Категория: Общество
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В преддверии Дня пожилого человека, который отмечается 1 октября, волонтёры центра помощи детям « Горизонт» поздравили ветеранов и вручили им подарки, сделанные своими руками. При учреждении создано волонтёрское движение, и все дети участвуют в нём.

 

Как сказала сайту «КР» директор центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Горизонт» Ирина Набокова, воспитанники постоянно оказывают посильную помощь пенсионерам – носят воду и дрова, прибирают территорию возле дома. Так ребята выражают благодарность бывшим сотрудникам детского дома, которые проработали в учреждении много лет.

 

Однако помощью ветеранам волонтёрская деятельность не ограничивается. Воспитанники «Горизонта» совместно с педагогами приняли участие в акции «Подарим детям чистый город», планируют участвовать и в других масштабных городских экологических акциях.

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Теги: Кыштым Горизонт детдом волонтеры ветераны День пожилого человека

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