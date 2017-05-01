В Кыштыме банкиры и бизнесмены высадили на территории центра помощи детям фруктовый сад
Автор: КР от Сегодня, 11:54 Категория: Экология
В минувшую пятницу воспитанники центра помощи детям «Горизонт», работники кыштымского отделения «Челиндбанка» и предприниматели высаживали фруктовые деревья и ягодные кустарники. Фруктовый сад появился здесь в честь года экологии и по инициативе коллектива банка.
– Несколько лет назад мы уже привозили саженцы, но многие из них не прижились, – сказала сайту «КР» старший специалист по работе с клиентами кыштымского отделения «Челиндбанка» Ольга Гаврилова. – На этот раз мы разбили сад чуть подальше.
В общей сложности банкиры и предприниматели высадили десять саженцев яблони, груши, сливы, смородины и вишни. Посадочный материал был приобретён на одной из сельскохозяйственных ярмарок, которые регулярно проводятся в нашем городе.
Предприниматель Валерий Недосеков привёз детям коробку мороженого, а бизнесмены Нина Колесникова, Игорь и Надежда Пшеничные учили детей правильно готовить ямки для будущих деревьев и высаживать саженцы.
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