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Челиндбанк. Ипотека лёгкая на подъём

В Кыштыме банкиры и бизнесмены высадили на территории центра помощи детям фруктовый сад

Автор: КР от Сегодня, 11:54 Категория: Экология

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В минувшую пятницу воспитанники центра помощи детям «Горизонт», работники кыштымского отделения «Челиндбанка» и предприниматели высаживали фруктовые деревья и ягодные кустарники. Фруктовый сад появился здесь в честь года экологии и по инициативе коллектива банка.

 

– Несколько лет назад мы уже привозили саженцы, но многие из них не прижились, – сказала сайту «КР» старший специалист по работе с клиентами кыштымского отделения «Челиндбанка» Ольга Гаврилова. – На этот раз мы разбили сад чуть подальше.

 

В общей сложности банкиры и предприниматели высадили десять саженцев яблони, груши, сливы, смородины и вишни. Посадочный материал был приобретён на одной из сельскохозяйственных ярмарок, которые регулярно проводятся в нашем городе.

 

Предприниматель Валерий Недосеков привёз детям коробку мороженого, а бизнесмены Нина Колесникова, Игорь и Надежда Пшеничные учили детей правильно готовить ямки для будущих деревьев и высаживать саженцы.

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