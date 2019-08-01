В Кыштыме отремонтируют проезд к детскому дому Автор: КР от Сегодня, 12:04 Категория: Общество 0 Работы планируется завершить до 1 сентября. Они пройдут на улице Энгельса, где и находится центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Горизонт» – от торгового центра «Набережный» в сторону здания кыштымского отряда поисково-спасательной службы. Подрядчик, который определится 16 августа, должен будет заасфальтировать проезд и обустроить бордюры для пешеходного тротуара, поверх которого уложат плитку. На эти цели из бюджета Кыштымского городского округа будет направлено 195 тысяч 151 рубль. Гарантия на проведённые работы составит два года. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить