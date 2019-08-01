В Кыштыме отремонтируют проезд к детскому дому

Автор: КР от Сегодня, 12:04 Категория: Общество

Работы планируется завершить до 1 сентября. Они пройдут на улице Энгельса, где и находится центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Горизонт» – от торгового центра «Набережный» в сторону здания кыштымского отряда поисково-спасательной службы.

Подрядчик, который определится 16 августа, должен будет заасфальтировать проезд и обустроить бордюры для пешеходного тротуара, поверх которого уложат плитку. На эти цели из бюджета Кыштымского городского округа будет направлено 195 тысяч 151 рубль.

Гарантия на проведённые работы составит два года.