В Кыштыме любители мотогонок подарили подарки воспитанникам центра помощи детям «Горизонт»

Автор: КР от Вчера, 17:04 Категория: Общество

Благотворительную акцию по сбору денег на покупку подарков для воспитанников кыштымского центра помощи детям «Горизонт» провела команда мотогонщиков «Эндуро Урал». Акция длилась в течение нескольких недель.

Мотогонщики также планировали вывезти детей на четвёртый этап гонки «Каменный пояс – 2019», который прошёл вчера. Однако дождливая и ветреная погода не позволила им это сделать.

– Давно была идея провести такую акцию, – сказала сайту «КР» её организатор Егор Харитонов. – Всегда стараюсь помочь деньгами детям, если вижу ящики для сбора средств в магазинах, или отправляю смс с пожертвованиями. Кинули клич среди единомышленников. За сутки мы собрали 50 тысяч рублей. Не знаем, много это или мало, занимаемся в первый раз таким делом.

Всего же мотогонщикам удалось собрать порядка 80 тысяч рублей. Изначально планировалось закупить детям велосипеды, однако в центре помощи детям «Горизонт» их заверили, что они у них есть. Поэтому было принято решение подарить им спортинвентарь.

На собранные пожертвования были приобретены четыре пары фигурных коньков, столько же пар лыж, стационарный уличный батут, мячи для баскетбола, волейбола, футбола, футбольные ворота, гимнастические мячи и большой стол для рисования песком.

– У нас только самые положительные впечатления, – сказала сайту «КР» и. о. директора центра помощи детям «Горизонт» Елена Максимова. – Часть инвентаря мы сможем использовать для летней уличной спортплощадки с песчаным покрытием. А лыжи нам пригодятся, так как наши дети участвуют в зимней эстафете. Мы всегда рады подаркам, так как стремимся каждый год усовершенствовать наш центр, сделать его лучше для наших воспитанников.