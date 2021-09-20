Кыштымская школа имени Гагарина обзавелась «Звёздным» сквером

Сегодня, 17:07 Категория: Общество

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Торжественное открытие сквера состоялось сегодня, 22 сентября.

Напомним, ученицы средней школы № 13 Софья Мильчакова и София Цурган под руководством своих педагогов стали победителями традиционного конкурса Русской медной компании «Измени свой город к лучшему». В юбилейный год первого полёта человека в космос возле средней школы № 13 имени Юрия Гагарина появилась новая территория для отдыха и общения – уютный сквер под названием «Звёздный».

Ученицы тринадцатой школы - авторы проекта сквера "Звёздный".

В центре сквера расположились клумбы с яркими осенними цветами, их окружают скамьи с металлическим основанием и деревянными рейками. По периметру – стенды с информацией о выдающихся космонавтах нашей страны.

Право разрезать красную ленточку в честь открытия сквера было предоставлено авторам проекта, директору управления социальной политики РМК Марии Есениной, директору школы № 13 Ларисе Вшивцевой, заместителю директора КМЭЗ по общим вопросам Владимиру Сёмину.

Как сказала сайту «КР» Мария Есенина, грант в этом году составил 350 тысяч рублей. Кыштым представил на конкурс восемь проектов – это максимальное число за все пять лет существования конкурса.