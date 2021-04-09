В Кыштыме на территории одной из школ появится «космический» сквер

Вчера, 10:33 Категория: Социальные проекты

289

0

Напомним, кыштымские школьники в пятый раз приняли участие в конкурсе «Измени город к лучшему», который проводится Русской медной компанией. Проект-победитель – «Школьный сквер» – предусматривает благоустройство сквера на территории школы №13. Авторы идеи – Софья Мильчакова и Софья Цурган. Особенность проекта в том, что он «привязан» к имени космонавта Юрия Гагарина, которое носит школа. Даже скамейки, по задумке девочек, должны быть похожи на космические корабли.

Проект воспитанников центра детско-юношеского технического творчества «Дети-детям: бизиборды и детская мебель в муниципальные учреждения округа» – также признан лучшим. Автор – пятиклассник тринадцатой школы Сергей Андросов, воспитанник центра детско-юношеского технического творчества. Его руководители – педагоги дополнительного образования Алиса и Сергей Внучковы. С помощью специального оборудования воспитанники центра частично сами изготавливают детские уголки. Конструкции устанавливают в муниципальных учреждениях. Проект поддержал Кыштымский медеэлектролитный завод, инициатива будет реализована в рамках договора о социальном партнёрстве с администрацией округа.

Проект «Я люблю Кыштым» воспитанника центра детско-юношеского технического творчества Глеба Карпова под руководством педагога Екатерины Филиной также будет реализован в нашем городе. Глеб предложил установить стелу с надписью «Я люблю Кыштым». После доработки проект будет реализован за счёт средств городского бюджета.

Первый конкурс РМК «Измени свой город к лучшему» состоялся в 2017 году. За прошедшие годы его география выросла в два раза, а общий бюджет составил около 18 миллионов рублей. Благодаря проекту и инициативам школьников на территориях присутствия РМК появились современные спортивные площадки, оборудованы места и созданы условия для дополнительных занятий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, благоустроены территорий поселений, отреставрированы монументы и памятники.