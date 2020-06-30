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В Кыштыме наградили подарками участников конкурса социальных проектов «Измени свой город к лучшему»

Вчера, 13:21 Категория: Общество
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В рамках конкурса Русской медной компании кыштымские школьники уже четвёртый год разрабатывают и представляют социальные проекты, благодаря которым удаётся изменить родной город к лучшему. В этот раз победу одержали ученики четвёртой школы Екатерина Слипчук и Юрий Шарпёнков с идеей «Район Егозинка – уральская глубинка». На реализацию их проекта, который заключается в благоустройстве территории четвёртой школы, Русская медная компания направит 350 тысяч рублей.
– Коллективное творчество нас очень радует – сказала директор управления социальной политики Русской медной компании Елена Тарасова. – Нам не всё равно, о чём мечтают школьники и к чему стремятся. Мы готовы вкладывать ресурсы и силы во все представленные проекты.

 

 

 

Ученики, разработавшие «Зал воинской славы», «Гордиться, значит, помнить, гордиться, значит, знать», «Медикал-лаб», «Нескучные посиделки», «Район Егозинка – уральская глубинка» были награждены подарками.

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Теги: Кыштым РМК Измени свой город к лучшему Награждение участников

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