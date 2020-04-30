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В Кыштыме определён победитель конкурса социальных проектов РМК «Измени свой город к лучшему»

Сегодня, 15:37 Категория: Общество
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В этом году в конкурсе социальных проектов Русской медной компании «Измени свой город к лучшему» приняли участие образовательные организации Кыштымского округа. Это школы № 2 (средняя), 4, а также Центр детско-юношеского технического творчества и Дом детского творчества.

 

Дом детского творчества представил проект в рамках юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Воспитанники поделились задумкой создать выставку семейных альбомов. Для этого им необходимо дополнительное оборудование – принтеры и переплётная машина. Кроме того, это же учреждение дополнительного образования готово мастерить игрушки и поделки согласно народному календарю на базе семейного клуба «Нескучные посиделки».

 

Средняя школа № 2 планировала открыть в своём учреждении Зал воинской славы. Ученики четвёртой школы мечтают благоустроить пришкольную территорию в рамках проекта «Район Егозинка – уральская глубинка».

 

Воспитанники ЦДЮТТ, по традиции, представили технической направленности. Они планировали использовать напечатанные на 3D-принтере фиксаторы вместо медицинского гипса «Медикал-лаб».

 

В Русской медной компании внимательно изучили каждый из проектов. Вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова озвучила итоги конкурса.

 

Победителем признан проект учеников четвёртой школы. Именно это образовательное учреждение получит от Русской медной компании 350 тысяч рублей на его реализацию.

 

– В очередной раз вы нас порадовали, удивили и вдохновили на новые вложения в территории, – резюмировала Анна Шабарова в онлайн-обращении к кыштымским участникам конкурса.

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Теги: Кыштым РМК конкурс социальные проекты

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