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ПЯТЬ причин купить свежий номер газеты «Кыштымский рабочий»

Вчера, 15:53 Категория: Общество
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– На следующей неделе ООО «Русский кварц» исполняется 10 лет! Как предприятие выживает в условиях пандемии и куда из Кыштыма отправляют 97 процентов произведённого высокочистого кварцевого концентрата?

 

– «Лес рубят – щепки летят. И те – в дело!» В предстоящее воскресенье свой профессиональный праздник отметят работники леса. О деятельности и планах ООО «Кыштымский лес» – в нашем материале.

 

– Уроженец Кыштыма, саксофонист Вадим Смирнов дал эксклюзивное интервью журналисту «Кыштымского рабочего» и рассказал о жизни и творчестве.

 

– Журналист «Кыштымского рабочего» на собственной шкуре испытал новую коронавирусную инфекцию и откровенно рассказал, как протекала болезнь у привитого человека.

 

– Только в августе кыштымцы обогатили мошенников на более чем полмиллиона рублей. Каковы основные схемы интернет-проходимцев?

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Теги: Кыштымский рабочий газета анонс Русский кварц Кыштымский лес коронавирус

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