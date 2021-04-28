ПЯТЬ причин купить свежий номер газеты «Кыштымский рабочий» от 30 апреля

Сегодня, 09:02 Категория: Общество

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– «НОВАЯ ВОЛНА» – грозит ли Кыштымскому округу третья волна коронавирусной инфекции и сколько жизней наших земляков унесла эта болезнь в прошлом году?

– «ОГНИ СТАНУТ ВЕЧНЫМИ» – в Кыштыме побывал генеральный директор «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко.

– «И НАКОРМЯТ, И ВЫСЛУШАЮТ» – в нашем городе работает социальная столовая, где все нуждающиеся могут получить горячий обед и восполнить дефицит общения.

– «ПОЖАРНОЕ БРАТСТВО – НЕ ПУСТЫЕ СЛОВА» – сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники пожарной охраны. Некоторые из них – на страницах сегодняшнего номера газеты.

– «ТОННЫ МУСОРА ПОД НОГАМИ» – фоторепортаж с Всероссийского субботника, который на прошлой неделе состоялся и в нашем городе.