ПЯТЬ причин купить свежий номер газеты «Кыштымский рабочий»

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил Кыштымский городской округ. Что в нашем городе показали главе региона, и какие новые объекты появятся в скором времени? – читайте в репортаже «КР». Не тайны следствия – какие качества присущи настоящему следователю и кто ответил за взрыв бензовоза? Об этом узнаете из интервью с заместителем руководителя следственного отдела по Кыштыму СУ СК России по Челябинской области Анатолием Мищуком. Ребёнок упал на штырь – кыштымские врачи экстренно прооперировали пострадавшего школьника. Как COVID-19 влияет на сердечно-сосудистую систему и как защитить себя от заболевания и его осложнений? В Кыштыме подведены итоги весеннего призыва в армию – что нужно знать родителям и подросткам о службе и поступлении в военные училища.

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