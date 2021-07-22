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ПЯТЬ причин купить свежий номер газеты «Кыштымский рабочий»

Сегодня, 11:41 Категория: Общество
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  1. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил Кыштымский городской округ. Что в нашем городе показали главе региона, и какие новые объекты появятся в скором времени? – читайте в репортаже «КР».
  2. Не тайны следствия – какие качества присущи настоящему следователю и кто ответил за взрыв бензовоза? Об этом узнаете из интервью с заместителем руководителя следственного отдела по Кыштыму СУ СК России по Челябинской области Анатолием Мищуком.
  3. Ребёнок упал на штырь – кыштымские врачи экстренно прооперировали пострадавшего школьника.
  4. Как COVID-19 влияет на сердечно-сосудистую систему и как защитить себя от заболевания и его осложнений?
  5. В Кыштыме подведены итоги весеннего призыва в армию – что нужно знать родителям и подросткам о службе и поступлении в военные училища.

 

Свежий номер «Кыштымского рабочего» – в продаже с завтрашнего дня! Читайте газету, будьте в курсе событий!

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Теги: Кыштымский рабочий газета анонс

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