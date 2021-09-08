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В Кыштыме завершены работы по росписи фасада дома на Дальней Даче

Вчера, 14:03 Категория: Общество
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Дом № 7 на улице Дальняя заиграл яркими красками. Сюжет граффити вышел из уральских сказов известного писателя Павла Бажова, знаком многим – Данила-мастер и его невеста Катенька. Рисунок разработал художник из Тюмени Виталий Юкляевских, выполнил его в паре с Алиной Селезнёвой.

 

Вместе ребята работают пять лет и уверены, что в творчестве необходимо искать свой стиль и постоянно учиться новому.

 

По словам художников, краски, которые были использованы в работе, очень хорошего качества. Поэтому рисунок не потеряет яркости в течение 10 лет. На создание мурала ушло порядка 100 баллончиков.

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Теги: Кыштым мурал Данила-мастер

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