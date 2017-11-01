Лучший рисунок рождественского конкурса в Кыштыме представят на губернаторской ёлке

Автор: КР от Сегодня, 11:45 Категория: Культура

Организатором первого в нашем городе конкурса юных художников «Рождество Христово» стал Кыштымский историко-революционный музей. За две недели в офис музея поступило 85 работ школьников всех возрастов.

Жюри остановило свой выбор на трёх лучших рисунках. Имена счастливчиков пока остаются в секрете. Точно известно одно – уже 7 января эти работы можно будет увидеть на выставке, которая откроется в Челябинском театре оперы и балета имени М. И. Глинки. Она состоится в рамках традиционного проекта «Губернаторская рождественская ёлка».

Но это ещё не всё. Лучшая из трёх представленных кыштымцами работ попадёт в книгу-альманах, которую подарят всем участникам областных рождественских ёлок. Чей именно рисунок будет размещён в этом издании, решит специальная комиссия из числа представителей Союза писателей Челябинской области, художников и дизайнеров.

Остальные 82 конкурсные работы кыштымских детей пополнят музейный фонд, где как раз формируется коллекция детского творчества.