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В Кыштыме пройдёт конкурс детского рисунка «Новогодняя открытка»

Вчера, 14:41 Категория: Общество
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      Лучшие работы юных художников станут частью праздничного оформления городских улиц к Новому году.

 

            Организатором конкурса является Детская школа искусств при поддержке администрации Кыштымского городского округа. К участию приглашают кыштымцев в возрасте от 7 до 16 лет включительно. Открытка, выполненная гуашью, восковыми мелками, акварелью, фломастерами или пастелью, должна отображать тему Нового года. Рисунок должен быть выполнен вертикально на белой плотной бумаге для рисования или ватмане формата А4.

 

            Приём заявок и работ производится с 5 по 15 декабря по адресу: ул. Республики, 9 (Детская школа искусств). Участник может представить на конкурс не более одной работы. Рисунки победителей разместят на гостевых улицах города на сити-форматах. Ознакомиться с положением и формой заявки можно на официальном сайте администрации Кыштымского городского округа www.adminkgo.ru .

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Теги: Кыштым конкурс Новогодняя открытка украшение

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