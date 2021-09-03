Автопарк обновится

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В этом году субъекты РФ получат более 1600 новых машин скорой помощи и четырёх тысяч школьных автобусов.

При составлении карты потребностей регионов в «скорых» и школьных автобусах депутаты «Единой России» ориентировались на запросы от школ, родителей, работников станций скорой помощи. Школы и больницы должны получить новые машины в максимально короткие сроки, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Он напомнил, что инициативы о выделении средств на закупку школьных автобусов и «скорых» в регионы вошли в послание президента.

– Глава государства отметил, что учебные заведения страны получат не менее 16 тысяч школьных автобусов. Государство в ближайшие три года дополнительно направит ещё пять тысяч новых «скорых» в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города, – рассказал секретарь Генсовета.

В реализации проекта по обеспечению необходимым транспортом будут задействованы три завода. В этом году будет поставлено 1600 автомобилей скорой помощи – комфортабельных, современных, с высокотехнологическим медицинским оборудованием, которое, помимо оперативной помощи, ещё позволяет проводить вакцинацию населения. И 4100 школьных автобусов различных марок. Участвовать в реализации этого проекта будут ГАЗ, ВАЗ и ПАЗ.

Поставка новых школьных автобусов расширит географию поездок учащихся, в том числе, на различные экскурсии, отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

– В связи с доступностью объектов могут быть реализованы новые инициативы. С 1 сентября будет работать «Пушкинская карта», по которой школьник будет посещать музеи, экскурсии по России. Школьные автобусы позволят расширить использование этих карт, что будет способствовать знанию истории и культуры, – сказала она, отметив, что приоритетными при поставке будут те населённые пункты, где есть нехватка автобусов или нет своих школ.

Инициативу поддержала председатель Российского союза сельской молодёжи Юлия Оглоблина и предложила заложить финансирование на перевозку детей на внешкольные занятия в региональных бюджетах.

Одна из задач – справедливое распределение и новых «скорых» в регионах. В первую очередь, нужно учитывать потребности сельских территорий, где машин нет или они изношены, отметил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Также нужно привлекать к работе в новых «скорых» высококвалифицированных специалистов.

– На данный момент уже 900 новых «скорых» доставлены в регионы и приняты в эксплуатацию. Важно понимать, что парк скорой помощи должен обновляться постоянно – это не какая-то одноразовая акция, – добавил он.

Как ранее сообщал лидер регионального отделения «Единой России» Алексей Текслер, учреждения здравоохранения Челябинской области получат в 2020 году более 90 машин для оказания своевременной медпомощи.

– Мы такую задачу в этом году и ставили – сделать упор на качество автомобильной медицинской техники, – отметил Алексей Леонидович.

Справка

Программа «Пушкинская карта» начала работать с 1 сентября в Челябинской области и по всей России. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 могут пройти регистрацию в специальном приложении «Госуслуги. Культура», оформить карту номиналом в 3000 «культурных» рублей и «купить» на эти виртуальные деньги билеты в театр или на выставку.