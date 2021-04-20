Президент Владимир Путин: Более 60 процентов выпускников школ поступят на бюджетные места в вузах

Сегодня, 08:31 Категория: Образование

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Такое заявление сделал вчера президент России Владимир Путин в своём Послании Федеральному Собранию.

К слову, тема образования в нашей стране стала одной из ключевых в выступлении главы государства. По его словам, 60 процентов выпускников школ поступят на бюджетные места в вузах. На сегодняшний день такого широкого доступа к бесплатному высшему образованию нет ни в одной стране мира.

Кроме того, Владимир Путин поставил задачу в ближайшие четыре года закупить не менее 16 тысяч школьных автобусов. Все они должны быть современными и безопасными. А до конца 2024 года в России планируется построить более 1 400 новых школ.