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Президент Владимир Путин: Более 60 процентов выпускников школ поступят на бюджетные места в вузах

Сегодня, 08:31 Категория: Образование
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Такое заявление сделал вчера президент России Владимир Путин в своём Послании Федеральному Собранию.

 

К слову, тема образования в нашей стране стала одной из ключевых в выступлении главы государства. По его словам, 60 процентов выпускников школ поступят на бюджетные места в вузах. На сегодняшний день такого широкого доступа к бесплатному высшему образованию нет ни в одной стране мира.

 

Кроме того, Владимир Путин поставил задачу в ближайшие четыре года закупить не менее 16 тысяч школьных автобусов. Все они должны быть современными и безопасными. А до конца 2024 года в России планируется построить более 1 400 новых школ.

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Теги: Президент Россия Владимир Путин послание Федеральное собрание

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