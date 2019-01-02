В Кыштыме появится новый школьный автобус Автор: КР от Вчера, 16:08 Категория: Образование 0 Такое решение было принято на региональном уровне. Кыштым вошёл в перечень тех городов, которые получат деньги из областного бюджета на приобретение новых школьных автобусов. – До 15 января мы должны предоставить необходимый пакет документов, – сказала сайту «КР» начальник управления по делам образования Светлана Попинако. – На выделенные деньги будет приобретён новый автобус «ПАЗ», который будет отвечать всем требованиям безопасности при перевозке детей. На сегодня в автопарке управления по делам образования одна газель и три автобуса, которые забирают в школы города и отвозят детей обратно с Дальней Дачи, посёлков Увильды и Северная Кузнечиха. После того, как будет приобретён новый автобус, будет определён и маршрут, за которым он будет закреплён. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить