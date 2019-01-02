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В Кыштыме появится новый школьный автобус

Автор: КР от Вчера, 16:08 Категория: Образование

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Такое решение было принято на региональном уровне. Кыштым вошёл в перечень тех городов, которые получат деньги из областного бюджета на приобретение новых школьных автобусов.

 

– До 15 января мы должны предоставить необходимый пакет документов, – сказала сайту «КР» начальник управления по делам образования Светлана Попинако. – На выделенные деньги будет приобретён новый автобус «ПАЗ», который будет отвечать всем требованиям безопасности при перевозке детей.

 

На сегодня в автопарке управления по делам образования одна газель и три автобуса, которые забирают в школы города и отвозят детей обратно с Дальней Дачи, посёлков Увильды и Северная Кузнечиха.

 

После того, как будет приобретён новый автобус, будет определён и маршрут, за которым он будет закреплён.

 


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