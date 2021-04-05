Губернатор Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу, где ему представили новые автомобили скорой помощи

Вчера, 15:58 Категория: Медицина

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Южноуральский медицинский автопарк пополнился на 39 легковых автомобилей, закупленных за счёт средств областного бюджета, для оказания неотложной помощи в медорганизациях области. Еще 21 автомобиль скорой медицинской помощи класса «В» передан региону от Русской медной компании.



– Мы с 2019 года активно занимаемся вопросами обновления автотранспорта для нужд здравоохранения. Около 100 автомобилей мы заменили в 2019 году, но интенсивность этой работы в этом году, как и в прошлом, у нас увеличится. В прошлом году мы на 135 единиц обновили парк, в большинстве случаев это были машины скорой помощи. В этом году по программе первичного звена у нас запланировано приобретение 94 автомобилей неотложной помощи и 56 автомобилей скорой помощи. Всего в этом году мы обновим парк машин на 150 автомобилей. Это по сравнению с тремя годами ранее, когда обновляли автомобили десятками, колоссальный шаг вперед, – подчеркнул Алексей Текслер.



Десять машин класса «В» будут направлены станции скорой медицинской помощи Челябинска, по две единицы – в медицинские организации Варненского, Карабашского, Коркинского, Кыштымского, Сосновского районов, один автомобиль поступит в Октябрьский район.



Автомобили скорой помощи оснащены всем необходимым оборудованием с учетом действующих требований и стандартов минздрава России.

– Это, безусловно, здорово! – прокомментировал главный врач Кыштымской городской больницы Игорь Усков. – На сегодня в автопарке отделения скорой помощи нашей больницы девять автомобилей, из них три новых.