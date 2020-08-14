В Кыштым поступила ещё одна новая машина скорой помощи

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Фото из группы РМК ВКонтакте

Сегодня, 14 августа, областному Министерству здравоохранения официально переданы 12 спецавтомобилей, оснащённых современным оборудованием. Среди них 10 стандартных скорых и два реанимобиля. Общая стоимость техники составляет почти 57 миллионов рублей. Машины для региона приобрел Благотворительный фонд Русской медной компании.

Как сообщил сайту «КР» главный врач Кыштымской горбольницы Игорь Усков, это третий за год новый автомобиль скорой помощи. Ранее в наш город поступили реанимобили на базе «Форда» и «Газели».

– Персонал скорой помощи работает на передовой. От наличия машин, их надёжности и оснащения зависит своевременность и качество медицинской помощи. Текущий год отчётливо показал, насколько это важно. Мы все благодарны медикам за ежедневный героический труд. Пусть эта техника помогает вам в работе, – прокомментировала председатель попечительского совета Благотворительного фонда РМК Татьяна Алтушкина.

Машины реанимации будут работать в Коркино и Кыштыме. Стандартные скорые получат Аша, Сим, Кропачёво, Варненский, Катав-Ивановский, Кунашакский, Чесменский и Сосновский район, а также Карабашский городской округ и Станция скорой медицинской помощи Челябинска.