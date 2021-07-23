Семья работника КМЭЗ, которая лишилась дома из-за пожара, въехала в благоустроенную квартиру

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Средства на приобретение жилья выделил Благотворительный фонд Русской медной компании.



В субботу 5 июня 2021 года в доме аппаратчика цеха электролиза меди Александра Самсонова произошёл пожар. К половине рассчитанного на две семьи дома, где вместе с мамой жили дочь и сын Самсонова, пламя подкралось около полудня с соседской стороны. К счастью, все родные и близкие успели покинуть жилье, никто не пострадал, но огонь уничтожил кров, домашнюю утварь, бытовые приборы, одежду и документы. В одночасье семья осталась без крыши над головой и без имущества: без кола и без двора.



Александр работает на ответственном участке Кыштымского медеэлектролитного завода с 2009 года. Бок о бок с ним – в одном и том же цехе – трудятся его родители и два брата.



Благотворительный фонд РМК не оставил в беде семью металлургов и помог Александру Самсонову в приобретении жилья. Восемнадцатилетняя дочь Валерия и десятилетний сын Тимофей вместе с мамой уже обживают двухкомнатную квартиру со всеми удобствами.





Дети Александра не избалованы благами цивилизации. В сгоревшем, но все равно любимом доме имелась только душевая кабина, туалет располагался на улице. Квартира, в которую они переехали совсем недавно, оборудована совмещенным санузлом, в ней есть горячая вода и центральное отопление.



- Жильё мы купили на вторичном рынке, - рассказывает Александр. - Оно, конечно, нуждается в косметическом ремонте, но находится в очень приличном состоянии, позволяющем заехать и жить. Прежние хозяева оставили нам всю сантехнику, кухонный гарнитур, плиту. Понемногу мы приобретаем мебель - спать на полу не пришлось, обзаводимся бытовой техникой. Наша признательность Благотворительному фонду РМК и его создателям - Татьяне Анатольевне и Игорю Алексеевичу Алтушкиным - безгранична. Трудно представить, где пришлось бы ютиться моим детям, если бы не помощь фонда.



Наверное, только холодной уральской зимой Валерия и Тимофей в полной мере оценят тепло и комфорт нового жилья. Сейчас они пока привыкают к нему, обустраивают в комнатах собственные уголки. К тому времени, когда начнётся учебный год и парень отправится в школу, он совершенно освоится в квартире, разложит по местам тетрадки и учебники, проторит маршрут до учебного заведения. Хорошо, что, благодаря фонду РМК ему и его близким не придется кочевать по чужим углам и бесконечно перебираться с места на место!