Президент России подписал указ, по которому семьи с детьми от 6 до 18 лет получат от государства 10 тысяч рублей

5-07-2021, 11:17 Категория: Общество

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– Это очень важная мера поддержки для многих семей в нашей стране. Обучение ребёнка в школе требует существенных вложений. Детям, которым только предстоит пойти в первый класс, тоже нужна поддержка. Многие из них в этом возрасте посещают подготовительные секции и школы раннего развития. Очень важно, чтобы у всех семей было равное право на поддержку государства, – отметила Уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Евгения Майорова.

– Бюджет Челябинской области социально ориентирован, и эти расходы всегда в приоритете, несмотря ни на какие финансовые трудности. Одним из значимых направлений является поддержка семей с детьми. Действительно, мы видим, что в последние годы государство принимает беспрецедентные решения, для того чтобы поддержать семьи с детьми и создать благоприятные условия для увеличения рождаемости. Так, по линии социальной защиты предоставляется порядка 20 мер социальной поддержки. И постоянно появляются новые. В 2020 году по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина мы впервые начали предоставлять выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. В этом году в логике усиления прямой финансовой поддержки семей введены новые ежемесячные пособия, которые будет выплачивать Пенсионный Фонд. Также условия назначения уже действующих выплат становятся более лояльными. Изменён механизм назначения выплат на первенцев, третьего и последующих детей, областного материнского капитала и социального контракта, благодаря чему мы можем предоставить помощь большему количеству семей. С 1 июля заработает новая региональная мера социальной поддержки многодетных семей и семей с детьми-инвалидами – выплата на приобретение и установку внутридомового газового оборудования. Также в этом году появилась новая льгота для приемных семей с пятью и более приемными детьми – они смогут возместить до 70% стоимости автомобиля. С 1 января 2022 года вступит в силу закон о продлении статуса многодетных семей до достижения старшим из детей возраста 23 лет, если ребенок продолжает очное обучение, – рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.