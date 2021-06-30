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Семьи с шестилетними детьми получат выплаты от государства, даже если дети не пойдут в этом году в первый класс

Вчера, 17:24 Категория: Общество
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Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии.

 

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова:

 

– Владимир Путин во время прямой линии заявил о том, что семьи с 6-летними детьми получат выплаты от государства, даже если дети не пойдут в этом году в первый класс. Это замечательная мера поддержки очень нужная для многих семей. Это то, что поддержит родителей, потому что подготовка к школе требует и финансовых затрат. Многие дети в этом возрасте посещают подготовительные секции и школы раннего развития. Очень важно, чтобы у всех семей было равное право на поддержку государства.

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Теги: Путин семьи поддержка

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