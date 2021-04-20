Выплату в десять тысяч рублей на каждого ребёнка-школьника получат российские семьи в августе этого года

Вчера, 16:51 Категория: Общество

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Сегодня в своём Послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин поручил кабмину к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми.

Глава государства ввёл три выплаты на детей:

– С 1 июля будут выплачивать на детей от 8 до 16 лет, воспитывающихся в неполных семьях, по 5 650 рублей.

– Президент предложил выплатить семьям со школьниками и будущими первоклассниками по 10 000 рублей на ребёнка единовременно. Деньги придут в августе, когда детей собирают в школу.

– Путин предложил платить нуждающимся беременным по 6 350 рублей в месяц.

– Поручаю правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. Задача – свести к минимуму угрозу бедности для таких семей, – подчеркнул Путин. – Но ряд новых решений необходимо принять незамедлительно уже сейчас, сегодня. Всегда трудно воспитывать ребёнка в неполной семье. Причин здесь может быть огромное количество. Дело не в причинах, дело в том, чтобы детей поддержать. Особенно трудно, когда такая семья находится в непростой материальной ситуации, тем более когда дети идут в школу, и расходы семейного бюджета объективно становятся больше. Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама и папа в одиночку воспитывают ребёнка. И в свидетельстве о рождении – извините, что говорю о таких как бы бытовых вещах, но это то, чем люди живут, – и в свидетельстве о рождении не указан один из родителей либо родители разведены, и один из них имеет право на алименты. Поэтому с 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Её размер в среднем по стране составит 5650 рублей.

Путин также сказал, что надо помочь женщинам, которые ждут ребёнка и при этом испытывают ещё и материальные трудности. Очень важно, чтобы будущая мама чувствовала поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила ребёнка и была уверена, что ей помогут вырастить малыша, поставить его на ноги.

– Предлагаю предусмотреть для женщин, вставших на учёт в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату. В среднем по стране размер такой выплаты составит 6350 рублей в месяц, – уточнил президент.