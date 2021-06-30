Стартовал конкурс президентских грантов на проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий

Вчера, 11:06 Категория: Общество

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Организатор конкурса - Президентский фонд культурных инициатив. Общая сумма грантов - 3,5 миллиарда рублей.

Подать заявки на грантовую поддержку могут некоммерческие организации (за исключением государственных), муниципальные учреждения и впервые - коммерческие организации и творческие личности, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели.

На конкурс могут быть представлены:

- проекты в области культуры и академического (классического) искусства; межотраслевые, сетевые культурные и кросскультурные проекты;

- образовательные и наставнические проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий (включая цифровые технологии);

- проекты по выявлению и поддержке молодых талантов в области культуры, искусства и креативных индустрий;

- проекты креативных индустрий (в том числе в области литературы и издательского дела, дизайна, моды, арт, музыки и саунд-дизайна, архитектуры и урбанистики, новых медиа, мультимедиа технологий, кино, театра, игр);

- проекты, предусматривающие проведение фестивалей, премий, форумов в области культуры, искусства и креативных индустрий;

- стартапы в области культуры, искусства и креативных индустрий;

- проекты в области современной популярной культуры.

Конкурс проводится по восьми тематическим направлениям: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ».

Сроки проведения конкурса - с 15 июня по 30 июля (до 23:00). Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Общая сумма грантов – 3,5 миллиарда рублей. Средства были выделены из резервного фонда Правительства России.

Итоги подведут 15 сентября. На реализацию проектов отведено 18 месяцев: с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2022 года. Таким образом, победители конкурса смогут компенсировать затраты на проекты, реализация которых началась до получения грантовой поддержки.

Справочно

Президентский фонд культурных инициатив учреждён 1 июня 2021 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 мая 2021 года. Учредитель - Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества. Генеральный директор - Роман Карманов.