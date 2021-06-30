Стартовал конкурс президентских грантов на проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий
Вчера, 11:06 Категория: Общество
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Организатор конкурса - Президентский фонд культурных инициатив. Общая сумма грантов - 3,5 миллиарда рублей.
Подать заявки на грантовую поддержку могут некоммерческие организации (за исключением государственных), муниципальные учреждения и впервые - коммерческие организации и творческие личности, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели.
На конкурс могут быть представлены:
- проекты в области культуры и академического (классического) искусства; межотраслевые, сетевые культурные и кросскультурные проекты;
- образовательные и наставнические проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий (включая цифровые технологии);
- проекты по выявлению и поддержке молодых талантов в области культуры, искусства и креативных индустрий;
- проекты креативных индустрий (в том числе в области литературы и издательского дела, дизайна, моды, арт, музыки и саунд-дизайна, архитектуры и урбанистики, новых медиа, мультимедиа технологий, кино, театра, игр);
- проекты, предусматривающие проведение фестивалей, премий, форумов в области культуры, искусства и креативных индустрий;
- стартапы в области культуры, искусства и креативных индустрий;
- проекты в области современной популярной культуры.
Конкурс проводится по восьми тематическим направлениям: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ».
Сроки проведения конкурса - с 15 июня по 30 июля (до 23:00). Заявки принимаются на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Общая сумма грантов – 3,5 миллиарда рублей. Средства были выделены из резервного фонда Правительства России.
Итоги подведут 15 сентября. На реализацию проектов отведено 18 месяцев: с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2022 года. Таким образом, победители конкурса смогут компенсировать затраты на проекты, реализация которых началась до получения грантовой поддержки.
Справочно
Президентский фонд культурных инициатив учреждён 1 июня 2021 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 мая 2021 года. Учредитель - Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества. Генеральный директор - Роман Карманов.