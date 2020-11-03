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Молодёжь Кыштыма может повлиять на развитие города

Сегодня, 11:32 Категория: Общество
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В Кыштыме запущен конкурс, в рамках которого молодёжь в возрасте от 18 до 30 лет может получить грантовую поддержку на реализацию социального проекта.

Идеи могут быть разными – проекты, направленные на сохранение экологии, создание безопасной среды и благоустройство территории, на развитие волонтёрской деятельности и на повышение электронной активности и правовой грамотности молодых жителей нашего города.

Главные критерии оценки – значимость и актуальность, экономическая и социальная эффективность, а также профессиональная компетенция соискателей грантов.

Проекты, включающие в себя заявку на участие, титульный лист, описание, смету  принимаются в управлении по работе с общественными организациями и молодёжью администрации Кыштымского городского округа  по адресу: площадь К. Маркса, 1, кабинет 309.

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Теги: Кыштым Грантовый конкурс

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