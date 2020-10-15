В Челябинской области стартовал приём заявок на конкурс губернаторских грантов

Сегодня, 14:57 Категория: Общество

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Это уже второй конкурс грантов губернатора Челябинской области Алексея Текслера на развитие гражданского общества для социально-ориентированных некоммерческих организаций. Подать заявку можно на сайте грантыгубернатора74.рф до 9 ноября.

В рамках конкурса некоммерческие организации Южного Урала могут получить гранты до 2,1 млн руб. на реализацию социально значимых проектов по одному из 12 направлений:

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 311 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;

поддержка проектов в области культуры и искусства;

сохранение исторической памяти;

защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных;

охрана окружающей среды и защита животных;

укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;

развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;

развитие институтов гражданского общества.

В первом конкурсе победу одержали 56 инициатив южноуральских СОНКО на сумму более 43 млн руб. Победители первого конкурса на гранты губернатора Челябинской области не могут участвовать во втором конкурсе.

Перечень победителей второго конкурса будет утвержден не позднее 12 декабря 2020 года на заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов губернатора Челябинской области на развитие гражданского общества.

– Сегодня стартует вторая волна конкурса грантов губернатора Челябинской области. Мы очень надеемся, что он пройдет не менее успешно, чем первый. Проходные баллы заявок на первый конкурс были высокими. Это заслуга НКО – они подавали качественные заявки. Всем тем, чьи инициативы не получили поддержки в первом грантовом конкурсе, желаем продуктивно поработать и подавать заявку на второй конкурс. А специалисты Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала окажут вам необходимую помощь в подготовке, – отметил генеральный директор Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала Михаил Комиссаров.