На Южном Урале начался конкурс губернаторских грантов
Сегодня, 11:13 Категория: Общество
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Челябинская область станет первым регионом России, в котором через «одно окно» будут предоставляться сразу несколько видов губернаторских грантов. Они будут предоставляться не только некоммерческим организациям, но и инициативным группам на реализацию социально значимых проектов.
Прием заявок на участие в I конкурсе начался 24 июля и завершится 23 августа в 23:30 по местному времени. Заявки формируются и представляются на сайте грантыгубернатора74.рф в электронной форме. Отметим, общий грантовый фонд в этом году составит более 100 миллионов рублей.
На получение грантов Губернатора Челябинской области смогут претендовать общественные организации региона, реализующие свои проекты по одному из следующих направлений:
-социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
-охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
-поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
-поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 311 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
-поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;
-поддержка проектов в области культуры и искусства;
-сохранение исторической памяти;
-защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных;
-охрана окружающей среды и защита животных;
-укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;
-развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;
-развитие институтов гражданского общества.
Конкурс на гранты Губернатора Челябинской области – это новый механизм, который обеспечит беспрецедентный уровень открытости принятия решений, а также качества экспертизы. Проекты будут направляться на оценку экспертам рандомным способом. Каждая заявка будет рассматриваться минимум двумя федеральными экспертами независимо друг от друга, а при спорных результатах направляться третьему.
Информационная платформа грантыгубернатора74.рф позволит перейти на электронное взаимодействие в процессе подготовки, экспертизы и приема отчетности по итогам реализации проектов. Передовые технологии сделают инструменты поддержки для каждого жителя региона доступнее, а взаимодействие некоммерческого сектора с органами власти проще и эффективней.
В течение следующего месяца Фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала с привлечением федеральных экспертов проведет серию обучающих семинаров, вебинаров и видеоконференция для НКО из всех муниципальных образований Челябинской области.
Для консультаций по вопросам участия в грантовом конкурсе, в том числе заполнения заявки и отчетности открыта «горячая» линия Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала 8 (351) 220-74-20.