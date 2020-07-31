На Южном Урале начался конкурс губернаторских грантов

Сегодня, 11:13 Категория: Общество

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Челябинская область станет первым регионом России, в котором через «одно окно» будут предоставляться сразу несколько видов губернаторских грантов. Они будут предоставляться не только некоммерческим организациям, но и инициативным группам на реализацию социально значимых проектов.

Прием заявок на участие в I конкурсе начался 24 июля и завершится 23 августа в 23:30 по местному времени. Заявки формируются и представляются на сайте грантыгубернатора74.рф в электронной форме. Отметим, общий грантовый фонд в этом году составит более 100 миллионов рублей.

На получение грантов Губернатора Челябинской области смогут претендовать общественные организации региона, реализующие свои проекты по одному из следующих направлений:

-социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

-охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

-поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

-поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 311 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

-поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;

-поддержка проектов в области культуры и искусства;

-сохранение исторической памяти;

-защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных;

-охрана окружающей среды и защита животных;

-укрепление межнационального и межрелигиозного согласия;

-развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;

-развитие институтов гражданского общества.

Конкурс на гранты Губернатора Челябинской области – это новый механизм, который обеспечит беспрецедентный уровень открытости принятия решений, а также качества экспертизы. Проекты будут направляться на оценку экспертам рандомным способом. Каждая заявка будет рассматриваться минимум двумя федеральными экспертами независимо друг от друга, а при спорных результатах направляться третьему.

Информационная платформа грантыгубернатора74.рф позволит перейти на электронное взаимодействие в процессе подготовки, экспертизы и приема отчетности по итогам реализации проектов. Передовые технологии сделают инструменты поддержки для каждого жителя региона доступнее, а взаимодействие некоммерческого сектора с органами власти проще и эффективней.

В течение следующего месяца Фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала с привлечением федеральных экспертов проведет серию обучающих семинаров, вебинаров и видеоконференция для НКО из всех муниципальных образований Челябинской области.

Для консультаций по вопросам участия в грантовом конкурсе, в том числе заполнения заявки и отчетности открыта «горячая» линия Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала 8 (351) 220-74-20.