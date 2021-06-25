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Жаркая погода укладывает кыштымцев на больничные койки

Вчера, 11:08 Категория: Общество
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Тридцатиградусная жара и душная погода сказывается на здоровье некоторых жителей нашего города. Так, по данным Кыштымской центральной больницы имени А. П. Силаева, только за минувшие выходные в больницу поступило четверо пациентов с острым коронарным синдромом, или, как говорят в просторечии, сердечным приступом. Причём, самому молодому из них нет и 50 лет.

                    

Кроме того, из-за жары у многих обострились проблемы с артериальным давлением.

 

Медики настоятельно рекомендуют избегать нахождения на улице в жаркую погоду, соблюдать водный режим, не находиться на солнце долго и без головного убора. По прогнозам Челябинского гидрометеоцентра, вся нынешняя неделя будет жаркой – воздух прогреется до плюс 35 градусов!

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Теги: Кыштым жара погода сердечный приступ

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