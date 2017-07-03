И снова без шашлыков: дожди и грозы задержатся на выходные

Автор: КР от Сегодня, 17:54 Категория: Экология

По данным Челябинского Гидрометеоцентра, предстоящие выходные ничем не будут отличаться от предыдущих. Южноуральцев по-прежнему ожидает пасмурная, сырая и ветреная погода. При этом ночами будет довольно прохладно.

В выходные ночные температуры не поднимутся выше плюс 12 градусов. В субботу днём воздух прогреется до плюс 22, а в воскресенье – до плюс 25. Но оба дня будет дуть сильный ветер, отдельные порывы его достигнут 16 метров в секунду.