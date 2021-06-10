В Челябинской области отменён особый противопожарный режим

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С сегодняшнего дня, 10 июня, на Южном Урале вновь разрешён доступ в леса. Что касается разведения открытого огня: его использование разрешено в строгом соответствии с правилами пожарной безопасности.

Так, использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении следующих требований:

а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более одного метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической ёмкостью (например, бочка, бак, мангал) или ёмкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объёмом не более 1 куб. метра;

б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров – от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;

в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;

г) лицо, использующее открытый огонь, должно обеспечить место использования открытого огня первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также иметь мобильное средство связи для вызова подразделения пожарной охраны.

При использовании открытого огня в металлической ёмкости или ёмкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения, минимально допустимые расстояния, предусмотренные подпунктами "б" и "в" могут быть уменьшены вдвое. При этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется.

Также в целях своевременной локализации процесса горения ёмкость, предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть указанную ёмкость сверху.

При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых ёмкостях (например, мангалах, жаровнях) на земельных участках населённых пунктов, а также на садовых земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до пяти метров, а зону очистки вокруг ёмкости от горючих материалов - до двух метров.

Запрещено производить сжигание в следующих случаях:

- если почва насыщена торфяниками;

- при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;

- под кронами деревьев хвойных пород;

- в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, механические разрывы (повреждения) и иные отверстия, в том числе технологические, через которые возможно выпадение горючих материалов за пределы очага горения;

- при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;

- при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.