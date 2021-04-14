Жителю Кыштыма грозит штраф за сжигание мусора

Вчера, 12:26 Категория: Общество

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Фото ПСЧ №38.

В пожарно-спасательную часть №38 поступило сообщение о том, что с одного из частных домов идёт дым. По прибытию пожарными было обнаружено сжигание мусора в металлической бочке. Собственник сжигал мусор с нарушениями правил противопожарного режима в РФ. В отношении жителя Кыштыма возбуждено административное дело по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ. Ему грозит штраф от двух до трёх тысяч рублей.

Пожарные предупреждают: на землях общего пользования населённых пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населённых пунктов, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведённых и оборудованных для этого местах, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме мест и (или) способов, установленных органами местного самоуправления городских и сельских поселений, муниципальных и городских округов, внутригородских районов.





Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении следующих требований:

а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической ёмкостью (например, бочка, бак, мангал) или ёмкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра;

б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров -от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;

в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.



После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения (тления).