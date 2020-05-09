В Кыштыме сохраняется высокая пожарная опасность

Сегодня, 09:30 Категория: Общество

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В Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность. Напоминаем, что на территории Кыштымского городского округа действует особый противопожарный режим.

Запрещено посещение лесов, разведение костров, сжигание мусора и травы, использование открытого огня. Нарушение пожарной безопасности влечет за собой административную и уголовную ответственность. Проводятся рейды по контролю за соблюдением правил особого противопожарного режима, нарушители привлекаются к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Каждый гражданин должен понимать о возможных последствиях, которые могут наступить в результате возникновения пожара от разведённого костра, сжигания сухой травы, мусора, брошенного непогашенного окурка, а также из-за неправильного использования огня.

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме:

8 (351-51) 4-11-12 или 112.