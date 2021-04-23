В Кыштымском округе мониторинг пожарной опасности ведётся ежесуточно

Вчера, 16:09 Категория: Экология

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С 24 апреля на территории Челябинской области введён особый противопожарный режим.

На период действия особого противопожарного режима ЗАПРЕЩЕНО:

– посещение гражданами лесов, кроме лиц, осуществляющих работы по охране, защите и воспроизводству лесов;

– разведение костров, выжигание сухой растительности, использование открытого огня для приготовления пищи в мангале, жаровне, сжигание сухой листвы в бочке, сжигание порубочных остатков, а также проведение иных пожароопасный работ, как в лесной зоне, так и на территории населённых пунктов и садоводческих товариществ.



На территории Кыштымского городского округа ежесуточно проводится мониторинг пожарной опасности и обнаружение природных пожаров.



Ежедневно работают патрульно-контрольные группы с участием специалистов Управления гражданской защиты, сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы, полиции и работников лесничества.



Нарушители привлекаются к административной ответственности.



При обнаружении природного пожара немедленно звоните по телефону 112.