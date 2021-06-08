Проект кыштымцев о правильном питании победил во Всероссийском конкурсе

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С первого по третье июня в Москве проходил Всероссийский спортивный фестиваль Российского движения школьников. На фестиваль приехали и победители конкурса «Здоровое движение», чтобы рассказать о своём опыте реализации проектов.

От нашего города в нём приняла участие команда школьников под руководством учителя физической культуры школы №13 Екатерины Гайфуллиной. С 1 октября по 31 апреля ученики 6 «в» класса – Екатерина Сивухо, Владимир Свалов, Ксения Новикова, Ян Бородулин, Ульяна Сатонина, а также Валерия Гаврилова из 5 «б» работали над проектом «Правильное питание». Они не только провели теоретическое исследование, но и составили инфографику о правильном питании.

Оказывается, 63 % учащихся регулярно завтракают, 85 % имеют разнообразное меню в течение дня, 51, 7 % умеют составлять план питания, 5 % регулярно употребляют фастфуд. Кроме этого, ребята снимали видеоролики с полезными лайфхаками и привычками, с танцевальной зарядкой и сбалансированными обедами.

На фестивале для участников прошли мастер-классы по брейк-дансу, воркауту, футболу, роуп-скиппингу, хоппингу и фехтованию. На площадке «Здоровое движение» активисты приняли участие в мастер-классах от блогера и TikTok-специалиста Кристины Зефировой, а также от нутрициолога и спортивного диетолога Анны Лычагиной.

Комментировал соревнования в соцсетях ведущий Дмитрий Губерниев и четыре корреспондента Большой детской редакции РДШ.