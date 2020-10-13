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Школьники из Кыштыма стали победителями всероссийского конкурса

Вчера, 16:51 Категория: Образование
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Ученики школы №13 Василий Щеглов и Анастасия Устинова оказались в числе победителей детского всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы».  В ближайшие дни они получат памятные подарки от Российского движения школьников.

Отметим, проект «Добро не уходит на каникулы» Российского движения школьников – это всероссийский индивидуальный конкурс. В нём приняли участие более 1000 школьников со всей России. Все они в своих городах ведут активную общественную деятельность.

На протяжении двух месяцев ребята выполняли основные и дополнительные задания, а главное творили добро, в пяти тематических блоках – экология и забота о животных, популяризация ЗОЖ, сохранение культурного наследия, благоустройство территорий, оказание помощи людям.

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Теги: Кыштым школьники кыштыма Российское движение школьников

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