Десятиклассницы из Кыштыма вошли в число лучших участниц Российского движения школьников

Автор: КР от Сегодня, 13:20 Категория: Образование

Ученицы школы № 13 Алиса Егорова и Алёна Устинова приняли участие во всероссийском проекте «Большой школьный пикник», который проводился в рамках Российского движения школьников. Эта общественная организация создана по указу президента России Владимира Путина в 2015 году.

Под руководством педагога Екатерины Гавриловой кыштымские школьницы подготовили эссе и видео на тему «Что такое счастье?». Они рассуждали о том, насколько счастье многогранно. Это и земляничный чай, и вечер с мамой, и возможность подольше поспать. В своём видеоролике Алиса Егорова обратилась к жителям Кыштыма с вопросом, что им нужно для счастья. Среди ответов звучали такие варианты, как семья, возможность приносить людям радость, сила и победы.

– В апреле прошёл отборочный тур, по итогам которого Алиса и Алёна вошли в десятку лучших участниц и были приглашены во Всероссийский детский центр «Смена», который находится в Анапе, – сказала сайту «КР» Екатерина Сергеевна Гаврилова. – В течение двух недель девочки проходили обучение по различным образовательным программам. Вместе с ними занимались 900 активистов Российского движения школьников из 80 регионов страны. Они встретились с известными музыкантами, актёрами, спортсменами.

Школьники познакомились с вокалистами музыкальной группы «In2Nation» Денисом Гладким и Александром Новиковым.

Кроме того, состоялась встреча с актрисой театра и кино Марией Ахметзяновой, известной по сериалам «Молодёжка» и «Зорге».