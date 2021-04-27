Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Кыштымские школьницы стали победителями «строительного» конкурса

Сегодня, 10:58 Категория: Образование
66
0

Кыштымские четвероклассницы из средней школы № 1 Дарья Кудашова и Мария Неволина приняли участие в областном образовательном конкурсе «Юный профи. Версия строитель», который проходил при участии Российского движения школьников и Архитектурно-строительного института ЮУрГУ.

 

Конкурс проходил в два этапа. На первом нужно было нарисовать рисунок на тему космоса, а на втором этапе пройти тесты, решить кейсы и создавать эскиз и макет малой архитектурной формы. У Дарьи работа называлась «Клумба-скамейка Сатурн», у Марии – «Скамейка с оборудованным местом для велосипеда/самоката».

 

Девочки выполнили не только архитектурные модели, но и их описание и видеопрезентации. К слову, все конкурсные модели изготавливались из элементов настоящих керамических кирпичиков.

 

В связи со сложившейся эпидситуацией, финал областного конкурса переносился на неопределённый срок. Но спустя год награды нашли своих победителей: Мария заняла третье место, а Дарья – первое!

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым школа 1 ЮУрГУ строители конкурс победа

Похожие публикации:

Школьники из Кыштыма стали победителями всероссийского конкурса

Школьник из Кыштыма продолжает борьбу за звание лучшего в регионе

Юная школьница из Кыштыма получила приз на международном конкурсе скрипачей

Юные скрипачи из Кыштыма стали одними из лучших на Южном Урале

Вошла в число областных призёров

Комментарии:

Добавить