Кыштымские школьницы стали победителями «строительного» конкурса

Сегодня, 10:58 Категория: Образование

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Кыштымские четвероклассницы из средней школы № 1 Дарья Кудашова и Мария Неволина приняли участие в областном образовательном конкурсе «Юный профи. Версия строитель», который проходил при участии Российского движения школьников и Архитектурно-строительного института ЮУрГУ.

Конкурс проходил в два этапа. На первом нужно было нарисовать рисунок на тему космоса, а на втором этапе пройти тесты, решить кейсы и создавать эскиз и макет малой архитектурной формы. У Дарьи работа называлась «Клумба-скамейка Сатурн», у Марии – «Скамейка с оборудованным местом для велосипеда/самоката».

Девочки выполнили не только архитектурные модели, но и их описание и видеопрезентации. К слову, все конкурсные модели изготавливались из элементов настоящих керамических кирпичиков.

В связи со сложившейся эпидситуацией, финал областного конкурса переносился на неопределённый срок. Но спустя год награды нашли своих победителей: Мария заняла третье место, а Дарья – первое!