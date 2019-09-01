Школа из Кыштыма стала лучшей на Южном Урале по развитию футбола

Автор: КР от Сегодня, 15:42 Категория: Спорт

Российское движение школьников совместно с Российским футбольным союзом и Федеральным центром организационно-методического обеспечения физического воспитания министерства просвещения РФ подвели итоги всероссийского фестиваля «Футбол в школе».

В нём приняли участие 164 образовательных учреждения из 43 субъектов страны. Общее количество детей составило более 36 тысяч человек.

Победителем был признан лицей № 5 из города Камышлов, однако организаторы конкурса решили наградить лучшие образовательные учреждения ещё в 39 субъектах РФ.

Лучшей в Челябинской области была признана кыштымская школа № 13. Помимо сертификата участника всероссийского фестиваля, в эту школу направят 10 футбольных мячей, сумку для них, 20 спортивных манишек двух разных цветов, ручной насос, 50 разметочных фишек.

Фестиваль стартовал 27 апреля этого года. Школа № 13 из Кыштыма подключилась к нему в начале мая. С 10 по 18 мая проходил отбор работ в номинации «Творчество». Ученики с первый по четвёртый класс представили рисунки на футбольную тему и видеоролики о своих спортивных достижениях. Победители были награждены подарками.

В конце мая гостями школы № 13 стали лучшие игроки кыштымской «Академии футбола». Они провели мастер-классы по начальным навыкам владения мячом.

Всего во всероссийском фестивале «Футбол в школе» приняли участие более 200 учеников и педагогов школы № 13.

– Наши ребята вместе с учителем физической культуры Екатериной Гавриловой ежегодно принимают участие в футбольных соревнованиях, – сказала сайту «КР» директор школы № 13 Любовь Молокостова. – Они часто занимают призовые места. Эта победа и признание нашей школы лучше в Челябинской области в рамках этого всероссийского фестиваля очень ценна для детей и их родителей, которые оказывали помощь и поддержку ребятам. Приятно начинать новый учебный год с таких новостей.

Футбольные мячи и другая атрибутика для занятий физической культуры, выигранные в рамках всероссийского фестиваля, поступят в школу уже в этом месяце.