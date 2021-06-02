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Вчера в Благовещенске открыли памятник, автором которого стал кыштымский скульптор Владимир Сырейщиков

Вчера, 16:23 Категория: Общество
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Вчера, 2 июня, День города отпраздновал Благовещенск. Среди множества праздничных мероприятий состоялось и открытие памятник Олегу Маслову – почётному гражданину Благовещенска, хирургу, поэту, основоположнику анестезиолого-реанимационной службы Амурской области, заслуженному врачу России, заслуженному работнику культуры России, члену Союза писателей.

                  

Как сообщает сайт «Комсомольской правды», инициатива создания памятника принадлежит группе «Друзья Маслова», куда вошли писатели, актеры, медики, представители бизнеса. Сбор средств на изготовление и установку памятника объявили в 2016 году.

 

Параллельно сбору средств и решению административных вопросов шла работа по изготовлению эскиза памятника, автором идеи которого является благовещенец Владимир Кудрявцев, а скульптором – житель Кыштыма Владимир Сырейщиков.

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Теги: Благовещенск Кыштым скульптор Владимир Сырейщиков

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