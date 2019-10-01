» » Композицию кыштымского скульптора установят в Благовещенске

Композицию кыштымского скульптора установят в Благовещенске

Автор: КР от Вчера, 16:24 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Фото с сайта "Амурская правда".

 

Об этом сообщает интернет-издание «Амурская правда». По данным интернет-портала, сегодня в парке культуры и отдыха города Благовещенска установили закладной камень и памятную табличку на месте будущего монумента Олегу Маслову.  

 

«Пишущий врач» – так называл себя сам Олег Константинович – доктор от бога, основатель анестезиологической службы в регионе, известный амурский писатель, поэт и театральный критик. Память о нём решили увековечить благодарные земляки. Они же всем миром и собирали деньги на изготовление и установку монумента. Весь объём работ оценивается в три с лишним миллиона рублей.

 

Скульптурное изваяние – сидящая фигура Олега Константиновича в полный рост и  стопка книг рядом – отольют из белой бронзы  мастера Каслинского завода. Автор композиции – кыштымский скульптор Владимир Сырейщиков.  

 

По задумке, площадка «У Маслова» станет «живой», то есть будет местом творческих встреч литературных талантов и их поклонников. Любой желающий сможет присесть на лавочку, послушать стихи и прозу, принять участие в литературной дискуссии.


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter