Композицию кыштымского скульптора установят в Благовещенске

Автор: КР от Вчера, 16:24 Категория: Общество

Фото с сайта "Амурская правда".

Об этом сообщает интернет-издание «Амурская правда». По данным интернет-портала, сегодня в парке культуры и отдыха города Благовещенска установили закладной камень и памятную табличку на месте будущего монумента Олегу Маслову.

«Пишущий врач» – так называл себя сам Олег Константинович – доктор от бога, основатель анестезиологической службы в регионе, известный амурский писатель, поэт и театральный критик. Память о нём решили увековечить благодарные земляки. Они же всем миром и собирали деньги на изготовление и установку монумента. Весь объём работ оценивается в три с лишним миллиона рублей.

Скульптурное изваяние – сидящая фигура Олега Константиновича в полный рост и стопка книг рядом – отольют из белой бронзы мастера Каслинского завода. Автор композиции – кыштымский скульптор Владимир Сырейщиков.

По задумке, площадка «У Маслова» станет «живой», то есть будет местом творческих встреч литературных талантов и их поклонников. Любой желающий сможет присесть на лавочку, послушать стихи и прозу, принять участие в литературной дискуссии.