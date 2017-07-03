Скульптор из Кыштыма Владимир Сырейщиков изготовил памятник броневому бюро в Магнитогорске в режиме военного времени

Автор: КР от Вчера, 17:54 Категория: Культура

Памятник так и называется: «Броневое бюро». Его открытие состоялось в Университетском сквере при Магнитогорском государственном техническом университете имени Григория Носова. Именно Носов, оставшийся в памяти своих земляков легендарным директором Магнитогорского металлургического комбината, и стал одним из героев скульптурной композиции. Рядом с ним – начальник прокатного сектора броневого бюро Михаил Бояршинов и заместитель главного механика Николай Рыженко.

Броневое бюро появилось при комбинате в 1941 году, и уже через месяц после начала Великой Отечественной войны был обеспечен выпуск прокатного листа броневой стали. В годы войны магнитогорцы «одели» в броню каждый второй советский танк.

За изготовление композиции взялся 32-летний скульптор из нашего города Владимир Сырейщиков. Чтобы вжиться в образы военного директора ММК и его соратников, Владимир побывал в краеведческом музее Магнитогорска, чтобы в точности воспроизвести не только черты портретов, но и детали одежды того времени. Встретился и с внуком Григория Носова – доктором технических наук, мэром Нижнего Тагила Сергеем Носовым, и он предоставил скульптору портрет деда.

– Создание подобных композиций – это долгий и сложный процесс, – сказал сайту «КР» Сырейщиков. – Но мы управились за четыре месяца. Мои партнёры даже шутили, что над скульптурой на военную тему приходится работать в военном режиме. Сначала я изготовил макет будущего памятника, затем выполнил его из глины. После этого делается скульптура из гипса в том масштабе, в каком она должна быть. На «Броневое бюро» ушло полторы тонны гипса! Заготовки отвозятся на литейное предприятие, где их отливают по фрагментам. Затем они доводятся до ума и покраски в другой литейно-монтажной компании. Я сотрудничаю с ООО «Премьер» из Златоуста.

Памятник получился высотой в пять метров и весом около трёх тонн.

Подробный материал о талантливом скульпторе читайте в одном из ближайших номеров газеты «Кыштымский рабочий».